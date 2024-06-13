Алексей Гаврилов признался, как относится к сыну своей жены

Звезда сериала "Универ" Алексей Гаврилов признался, что состоит в хороших отношениях с Теодором, сыном своей жены Катерины Кейру. Об этом он рассказал изданию "The Voice Mag".
Алексей Гаврилов сообщил, что Теодор называет его своим отцом. В свою очередь актёр берёт ответственность за ребёнка супруги.
"Он называет меня папой, я его воспитываю как сына и беру полностью ответственность за это. А мой сын Соломон сейчас находится со своей мамой Мариной, он живёт с ней во Вьетнаме", — сообщил звезда "Универа".
Напомним, что Алексей Гаврилов женился на спортсменке Катерине Кейру в июне. До этого момента актёр был в браке 2 раза. Его возлюбленными в своё время стали инструктор по йоге Марина Мельникова и коллега Мари Кирти. От прошлых браков у Алексея Гаврилова есть 2 сына — Соломон и Рами.
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