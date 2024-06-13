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Алексей Гаврилов признался, как относится к сыну своей жены

Алексей Гаврилов относится к сыну жены как к своему собственному

0:58
Кино

Звезда сериала "Универ" Алексей Гаврилов признался, что состоит в хороших отношениях с Теодором, сыном своей жены Катерины Кейру. Об этом он рассказал изданию "The Voice Mag".

Алексей Гаврилов относится к сыну жены как к своему собственному
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алексей Гаврилов сообщил, что Теодор называет его своим отцом. В свою очередь актёр берёт ответственность за ребёнка супруги.

"Он называет меня папой, я его воспитываю как сына и беру полностью ответственность за это. А мой сын Соломон сейчас находится со своей мамой Мариной, он живёт с ней во Вьетнаме", — сообщил звезда "Универа".

Напомним, что Алексей Гаврилов женился на спортсменке Катерине Кейру в июне. До этого момента актёр был в браке 2 раза. Его возлюбленными в своё время стали инструктор по йоге Марина Мельникова и коллега Мари Кирти. От прошлых браков у Алексея Гаврилова есть 2 сына — Соломон и Рами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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