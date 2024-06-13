Актёр Александр Балуев рассказал, что его радует больше всего

Народный артист России Александр Балуев рассказал, что ему проносит счастье в жизни. Об этом он сообщил в интервью изданию "Комсомольская правда".
Актёр признался, что его радуют встречи и общение со зрителями.
"Встречи со зрителями, их отзывы, впечатления о том, чем я занимаюсь, нужно ли это, приносит ли это какую-то отдачу или нет. Это некая взаимная необходимость между художником и зрителем", — сообщил Александр Балуев.
При этом актёр добавил, что его огорчают хамство, бескультурье, безграмотность и серость людей.
"Хамство, бескультурье, безграмотность, серость. Но я говорю не про уныние, а про разочарование. Потому что уныние — это самый большой грех, как известно", — рассказал он.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Александра Балуева. По его мнению, жители нашей страны нуждаются в умном и чувственном кино.
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