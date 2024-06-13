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Актёр Максим Аверин заявил, что 50 лет является прекрасным возрастом для человека

Максим Аверин заявил, что возраст не является преградой для развития человека

0:51
Кино

Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин заявил, что возраст не является поводом для прекращения развития человека. Об этом он сообщил в интервью изданию "StarHit".

Максим Аверин заявил, что возраст не является преградой для развития человека
Фото: pixabay.com by Didgeman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Журналист спросил актёра, готов ли он к скорому 50-летию — "рубежу". Максим Аверин ответил, что этот возраст не является концом жизни.

"Ну почему сразу рубежу? Рубеж — это когда ты уже на краю, и дальше в ямку. 50 — прекрасный возраст! Вы попробуйте так в 50 скакать как я, петь, танцевать, выполнять сложные трюки. Я не из тех, кто говорит — "вот, у меня когда-то было". Да надо сейчас!", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, благодаря чему Максим Аверин смог легче пережить тяжёлый жизненный период.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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