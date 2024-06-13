Актёр Максим Аверин заявил, что 50 лет является прекрасным возрастом для человека

Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин заявил, что возраст не является поводом для прекращения развития человека. Об этом он сообщил в интервью изданию "StarHit".
Журналист спросил актёра, готов ли он к скорому 50-летию — "рубежу". Максим Аверин ответил, что этот возраст не является концом жизни.
"Ну почему сразу рубежу? Рубеж — это когда ты уже на краю, и дальше в ямку. 50 — прекрасный возраст! Вы попробуйте так в 50 скакать как я, петь, танцевать, выполнять сложные трюки. Я не из тех, кто говорит — "вот, у меня когда-то было". Да надо сейчас!", — сообщил он.
Ранее Pravda.Ru писала, благодаря чему Максим Аверин смог легче пережить тяжёлый жизненный период.
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