Актёр Максим Аверин заявил, что 50 лет является прекрасным возрастом для человека

Максим Аверин заявил, что возраст не является преградой для развития человека

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Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин заявил, что возраст не является поводом для прекращения развития человека. Об этом он сообщил в интервью изданию "StarHit".

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Журналист спросил актёра, готов ли он к скорому 50-летию — "рубежу". Максим Аверин ответил, что этот возраст не является концом жизни.

"Ну почему сразу рубежу? Рубеж — это когда ты уже на краю, и дальше в ямку. 50 — прекрасный возраст! Вы попробуйте так в 50 скакать как я, петь, танцевать, выполнять сложные трюки. Я не из тех, кто говорит — "вот, у меня когда-то было". Да надо сейчас!", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, благодаря чему Максим Аверин смог легче пережить тяжёлый жизненный период.