Максим Аверин рассказал, благодаря чему смог легче пережить тяжёлый жизненный период

Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин рассказал, что помогло ему пережить тяжёлый жизненный период — смерть матери. Об этом он сообщил в интервью изданию "StarHit".
Максим Аверин признался, что песня "Мурка" и работа стали для него спасением.
"Вы удивитесь... Но в самые тяжёлые часы жизни меня спасла "Мурка". Тогда не стало моей мамы. Я снимался в кино, смены были долгие... Помню, как переснимали несколько дублей с этой песней, и меня вытаскивало, я мог поорать. Я был тогда буквально оккупирован работой, она была для меня спасением", — рассказал актёр.
Он добавил, что главное в тяжёлые периоды — найти себе занятие. Это поможет отвлечься.
Ранее Pravda.Ru писала, что сюжет 12-го сезона "Склифосовского" станет ещё более закрученным.
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