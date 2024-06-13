Максим Аверин рассказал, благодаря чему смог легче пережить тяжёлый жизненный период

Максим Аверин признался, что песня "Мурка" помогла ему пережить тяжёлый период

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин рассказал, что помогло ему пережить тяжёлый жизненный период — смерть матери. Об этом он сообщил в интервью изданию "StarHit".

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Максим Аверин признался, что песня "Мурка" и работа стали для него спасением.

"Вы удивитесь... Но в самые тяжёлые часы жизни меня спасла "Мурка". Тогда не стало моей мамы. Я снимался в кино, смены были долгие... Помню, как переснимали несколько дублей с этой песней, и меня вытаскивало, я мог поорать. Я был тогда буквально оккупирован работой, она была для меня спасением", — рассказал актёр.

Он добавил, что главное в тяжёлые периоды — найти себе занятие. Это поможет отвлечься.

Ранее Pravda.Ru писала, что сюжет 12-го сезона "Склифосовского" станет ещё более закрученным.