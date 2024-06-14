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По сериалу "Игра престолов" снимут спин-офф, который получит название "10000 кораблей"

Спин-офф "Игры престолов" под названием "10000 кораблей" запущен в производство

0:43
Кино

Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и огня", сообщил, что спин-офф сериала "Игра престолов" под названием "10000 кораблей" снова запустили в производство. Об этом он написал в своём личном блоге.

Спин-офф "Игры престолов" под названием "10000 кораблей" запущен в производство
Фото: pixabay.com by 851878 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Известно, что сценарий к пилотной серии напишет Эбони Бут. В этом году он удостоился Пулитцеровской премии за пьесу "Primery Trust". Актёрский состав и дата выхода ленты пока не сообщаются.

Действие спин-оффа будет происходить за тысячу лет до событий "Игры престолов". В те времена королева Нимерии увела свой народ в Вестерос. Для этой цели ей понадобился огромный флот.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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