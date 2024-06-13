На Фестивале российской культуры в Японии показали фильмы "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила"

В Токио состоялся кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет агентство ТАСС.
Кинопоказ проходил в рамках Фестиваля российской культуры. Зрители посмотрели картины "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила". Несмотря на то, что показ состоялся в будний день, все билеты оказались распроданы.
"Хотя имя Пушкина всё ещё неизвестно широкой публике в Японии, этот кинопоказ привлёк большое внимание людей, интересующихся музыкой и литературой. Зал был заполнен до отказа", — сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль российской культуры впервые прошёл в 2006-м. Согласно данным японского МИД, аудитория мероприятия за годы проведения превысила 23 миллиона человек.
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