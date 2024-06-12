Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кого лучше завести, кошку или собаку?
Почему кошка перестала ходить в лоток: 5 популярных причин
Против Аяза Шабутдинова возбудили ещё несколько уголовных дел
История о спасённой кошке и полученной страховке
Всё, что нужно знать перед поездкой в Хургаду: лучшие сезоны, виза и советы туристам
Правила выбора: как подобрать идеальную маску для лица
Томас Бах назвал предстоящую Олимпиаду в Париже "праздником человечности"
Эксперт рассказал, как россиянам сократить расходы на ЖКХ
Топ-5 фильмов для идеального романтического вечера
Заключительный сезон сериала "Элита" на Netflix: интриги, возвращения и шокирующие повороты сюжета

Сериал "Элита" возвращается: финальный сезон скоро выйдет на Netflix

0:41
Кино

Скоро на Netflix состоится премьера финального сезона испанского подросткового сериала "Элита", точная дата будет объявлена позже.

Сериал "Элита" возвращается: финальный сезон скоро выйдет на Netflix
Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org is licensed under CC0

События разворачиваются в престижной школе Испании, где учатся дети самых влиятельных и богатых людей страны. Атмосферу разбавляют трое подростков из бедных семей, которые бросают вызов "золотой молодежи".

В продолжении на экраны вернётся Мина Эль Хаммани, сыгравшая Надю в первых трёх сезонах сериала. Напомним, что Надя переехала в Нью-Йорк для учебы в университете, но пообещала своему парню Гусману (Мигель Бернардо) вернуться к нему.

Elite: Season 8 | Official Teaser | Netflix
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Последние материалы
История о спасённой кошке и полученной страховке
Всё, что нужно знать перед поездкой в Хургаду: лучшие сезоны, виза и советы туристам
Правила выбора: как подобрать идеальную маску для лица
Томас Бах назвал предстоящую Олимпиаду в Париже "праздником человечности"
Россия ответит Аргентине на поставки штурмовиков Super Etendard для ВСУ
Эксперт рассказал, как россиянам сократить расходы на ЖКХ
Топ-5 фильмов для идеального романтического вечера
Легкая и эффективная маска для лица из ягод и овощей на выходные
Автоэксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя
Оказывается, мороженое не помогает охладиться в жару и даёт кратковременный эффект
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников