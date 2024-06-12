Заключительный сезон сериала "Элита" на Netflix: интриги, возвращения и шокирующие повороты сюжета

Сериал "Элита" возвращается: финальный сезон скоро выйдет на Netflix

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Скоро на Netflix состоится премьера финального сезона испанского подросткового сериала "Элита", точная дата будет объявлена позже.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org is licensed under CC0

События разворачиваются в престижной школе Испании, где учатся дети самых влиятельных и богатых людей страны. Атмосферу разбавляют трое подростков из бедных семей, которые бросают вызов "золотой молодежи".

В продолжении на экраны вернётся Мина Эль Хаммани, сыгравшая Надю в первых трёх сезонах сериала. Напомним, что Надя переехала в Нью-Йорк для учебы в университете, но пообещала своему парню Гусману (Мигель Бернардо) вернуться к нему.