Заключительный сезон сериала "Элита" на Netflix: интриги, возвращения и шокирующие повороты сюжета

Скоро на Netflix состоится премьера финального сезона испанского подросткового сериала "Элита", точная дата будет объявлена позже.
События разворачиваются в престижной школе Испании, где учатся дети самых влиятельных и богатых людей страны. Атмосферу разбавляют трое подростков из бедных семей, которые бросают вызов "золотой молодежи".
В продолжении на экраны вернётся Мина Эль Хаммани, сыгравшая Надю в первых трёх сезонах сериала. Напомним, что Надя переехала в Нью-Йорк для учебы в университете, но пообещала своему парню Гусману (Мигель Бернардо) вернуться к нему.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?