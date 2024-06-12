Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси признался о многомиллионных долгах и отсутствии жилья после судебных процессов

Кевин Спейси не может оплатить счета из-за многомиллионных долгов

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

В интервью Пирсу Моргану актёр Кевин Спейси, не сдерживая слёз, рассказал, что у него нет жилья и многомиллионные долги из-за судебных процессов по делам о домогательствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics is licensed under CC BY 3.0

"Мой дом продают с аукциона, так что мне придётся вернуться в Балтимор и сдать вещи на хранение. Я не знаю, где буду жить теперь. Я жил в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать "Карточный домик", но сейчас я не могу оплатить счета", — сказал Спейси.

На вопрос, сколько денег у него осталось, актёр ответил: "Нисколько", — добавив, что всё еще должен миллионы из-за судебных расходов.

В 2023 году суд в Великобритании признал Спейси невиновным по девяти обвинениям в сексуальных домогательствах. Несмотря на это, двукратный обладатель премии "Оскар" старается возобновить карьеру, но голливудские студии отказываются с ним работать.