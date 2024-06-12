Кинокомпания "Вольга" представила трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3" с официальной русской озвучкой

Кинокомпания "Вольга" выпустила дублированный трейлер "Приключения Паддингтона 3"

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Кинокомпания "Вольга" выпустила дублированный трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3". Поскольку фильм выходит в России официально, озвучку медвежонка вновь выполняет Александр Олешко, официальный голос персонажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В новом фильме Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, живущую в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успевают посетить как тропические леса Амазонки, так и горные вершины Перу.

Второстепенные роли исполнили Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас. Режиссёром фильма стал Дагал Уилсон, а продюсерами — Рози Элисон и Дэвид Хеймэн.

Премьера фильма "Приключения Паддингтона 3" в российских кинотеатрах запланирована на 28 ноября.