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Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале: она попала в него благодаря Жигунову

Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале

1:05
Кино

Анастасия Заворотнюк была знаменитой актрисой. Мало кто не слышал её имени и не помнит сериал "Моя прекрасная няня". Дочь Анастасии тоже снималась в кино, но далеко не все знают, что и мать умершей звезды тоже появилась на экране в одном сериале.

Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале
Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Валентина Заворотнюк долгие годы играла в театре, однако в кино её никто не звал. Позже, когда и театр сошёл на нет, актриса стала ограничиваться преподавательской деятельностью, однако в 2008 году на неё обратил внимание Сергей Жигунов и снял её в своём сериале "Завещание ночи".

Жигунов заметил талант Валентины Борисовны после того, как посмотрел видео из домашнего архива семьи Заворотнюк. После этого он понял, что должен во что бы то ни стало снять в своём сериале эту талантливую женщину.

Жигунов говорил, что режиссёры напрасно не замечают Валентину Борисовну, ведь она с её блестящими данными могла бы запросто прославить любого, кто с ней бы сотрудничал.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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