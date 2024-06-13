Длинные ноги Умы Турман стали проблемой во время съёмок "Криминального чтива"

Считается, что длинные ноги украшают любую женщину, а уж если она талантливая актриса, тогда на неё вдвойне приятно смотреть на экране, однако в случае Умы Турман именно это достоинство внешности стало проблемой во время съёмок знаменитого фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".
Героиня Умы Турман должна была носить чёрные брюки, однако во время примерки разных вариантов выяснилось, что они все ей малы. Виной этому были длинные ноги актрисы.
Художнику по костюмам пришлось срочно искать решение, и оставалось только одно: укоротить брюки так, чтобы они превратились в капри. Это казалось не лучшим выходом из положения, потому что на момент съёмок капри были не в моде, но ничего другого не оставалось.
Фильм обрёл большую популярность, и зрительницы не только остались довольны образом героини, но и стали следом за ней носить капри. Таким образом этот предмет гардероба вернулся в моду, хотя изначально воспринимался создателями фильма всего лишь как меньшее из зол.
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