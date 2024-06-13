В Москве появился кинотеатр, где показывают фильмы только на киргизском языке

В Москве появился специальный кинотеатр для киргизов

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

У кинотеатра "Киргизия" была сложная судьба. Он открылся в начале 70-х годов в Москве рядом с метро "Новогиреево" и был очень популярным благодаря пяти залам, однако в 2018 году его закрыли.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Schaaf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зрители, привыкшие ходить в этот кинотеатр, с нетерпением ждали его открытия, но на его месте появился всего лишь обыкновенный торговый центр. Впрочем, кинотеатр частично обрёл новую жизнь в другом торговом центре, который находится тоже поблизости от "Новогиреево".

В мае 2024 года в торговом центре "Перовский" открылся кинотеатр "Киргизия", однако у него есть существенное отличие от своего "предшественника": в новый кинотеатр русским нет смысла ходить, потому что они всё равно ничего не поймут. В "Киргизии" показывают только киргизские фильмы и только на киргизском языке.

У кинотеатра нет своего сайта, поэтому покупать билеты нужно либо по телефону, либо на месте в кассе. В его репертуаре есть такие ленты, как "Полчан 2", "Аяш 3", "Адат" и другие.