Стало известно, какой сезон сериала "Пацаны" станет последним

Пятый сезон ленты "Пацаны" станет заключительным

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке объявил, что пятый сезон ленты станет заключительным. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Эрик Крипке добавил, что очень ждёт окончания сериала, которое будет "кровавым, грандиозным и зубодробильным".

"Пятый сезон будет заключительным, что я всегда и планировал. Просто я осторожничал и ждал окончательного одобрения от "Vought". Я в предвкушении от маячащей впереди кровавой, грандиозной и зубодробильной кульминации", — рассказал создатель "Пацанов".

Ранее Pravda.Ru писала, что Эрик Крипке намерен пригласить в ленту Джареда Падалеки, звезду сериала "Серхъестественное".