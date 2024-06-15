Стало известно, какой сезон сериала "Пацаны" станет последним

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке объявил, что пятый сезон ленты станет заключительным. Об этом пишет портал "Deadline".
Эрик Крипке добавил, что очень ждёт окончания сериала, которое будет "кровавым, грандиозным и зубодробильным".
"Пятый сезон будет заключительным, что я всегда и планировал. Просто я осторожничал и ждал окончательного одобрения от "Vought". Я в предвкушении от маячащей впереди кровавой, грандиозной и зубодробильной кульминации", — рассказал создатель "Пацанов".
Ранее Pravda.Ru писала, что Эрик Крипке намерен пригласить в ленту Джареда Падалеки, звезду сериала "Серхъестественное".
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