Этот знаменитый российский актёр называет себя родственником Хабенского

Для большинства актёров их занятие — это не просто возможность зарабатывать деньги, но и важная часть жизни. Неудивительно, что, проводя вместе много времени на съёмочной площадке или в театре, представители звёздной профессии часто становятся большими друзьями.
Михаил Пореченков рассказывал, что с Константином Хабенским его связывают уже практически родственные отношения, настолько крепка их дружба. По всему ясно, что она прошла испытание временем: актёры дружат уже 30 лет, к тому же они служат в одном театре и снимались вместе во многих сериалах.
Жена Пореченкова — крёстная мать детей Хабенского, что ещё сильнее сроднило актёров. Несмотря на загруженные графики, Хабенский и Пореченков пользуются любой возможностью, чтобы устроить посиделки и пообщаться.
Также оба актёра дружат с Михаилом Трухиным, знаменитым по роли майора Волкова в сериале "Улицы разбитых фонарей".
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.