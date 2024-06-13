Этот знаменитый российский актёр называет себя родственником Хабенского

У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах

Для большинства актёров их занятие — это не просто возможность зарабатывать деньги, но и важная часть жизни. Неудивительно, что, проводя вместе много времени на съёмочной площадке или в театре, представители звёздной профессии часто становятся большими друзьями.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Михаил Пореченков рассказывал, что с Константином Хабенским его связывают уже практически родственные отношения, настолько крепка их дружба. По всему ясно, что она прошла испытание временем: актёры дружат уже 30 лет, к тому же они служат в одном театре и снимались вместе во многих сериалах.

Жена Пореченкова — крёстная мать детей Хабенского, что ещё сильнее сроднило актёров. Несмотря на загруженные графики, Хабенский и Пореченков пользуются любой возможностью, чтобы устроить посиделки и пообщаться.

Также оба актёра дружат с Михаилом Трухиным, знаменитым по роли майора Волкова в сериале "Улицы разбитых фонарей".