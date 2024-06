Этот знаменитый российский актёр называет себя родственником Хабенского

Для большинства актёров их занятие — это не просто возможность зарабатывать деньги, но и важная часть жизни. Неудивительно, что, проводя вместе много времени на съёмочной площадке или в театре, представители звёздной профессии часто становятся большими друзьями.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International