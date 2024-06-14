Создатели "Аркейна" снимут картину "Пенелопа Спартанская", основанную на мифах Древней Греции

Создатели сериала "Аркейн" раскрыли подробности предстоящего анимационного фильма "Пенелопа Спартанская". Об этом пишет издание "Variety".
Действие картины будет разворачиваться в мире, который вдохновлён мифами Древней Греции. В качестве главной героини выступит Пенелопа из "Одиссеи" Гомера. Она отправится на учёбу в элитную школу. Там Пенелопа познакомится с Ахиллом, Цирцеей, Еленой, а также другими персонажами. Дата выхода фильма в прокат пока не раскрывается.
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