Актёр Никита Кологривый оплатил все долги перед налоговой к 12 июня

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый оплатил все долги перед налоговой ко Дню России. Об этом пишет Telegram-канал "SHOT".
Сообщается, что долги у актёра накопились с апреля. Изначально сумма по ним составляла примерно 1,4 миллиона рублей. Тогда налоговая прислала Никите Кологривому уведомление, в котором потребовала оплатить задолженность. При этом "SHOT" добавил, что звезда "Слова пацана" признавал проблемы с долгами. Кроме того, он заявлял о неумении обращаться с деньгами.
Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый пообещал хулиганить только на съёмочной площадке.
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