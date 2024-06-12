Актёр Никита Кологривый оплатил все долги перед налоговой к 12 июня

Никита Кологривый выплатил все долги ко Дню России

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый оплатил все долги перед налоговой ко Дню России. Об этом пишет Telegram-канал "SHOT".

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Сообщается, что долги у актёра накопились с апреля. Изначально сумма по ним составляла примерно 1,4 миллиона рублей. Тогда налоговая прислала Никите Кологривому уведомление, в котором потребовала оплатить задолженность. При этом "SHOT" добавил, что звезда "Слова пацана" признавал проблемы с долгами. Кроме того, он заявлял о неумении обращаться с деньгами.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый пообещал хулиганить только на съёмочной площадке.