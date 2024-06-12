Алика Смехова призналась, насколько ей нравится играть Бабу-Ягу

Актриса Алика Смехова заявила, что ей нравится играть Бабу-Ягу в фильме "Домовёнок Кузя". Об этом она рассказала в беседе с изданием "NEWS.ru".
Алика Смехова заверила, что зрители будут наслаждаться картиной.
"Очень нравится. Я продолжаю быть в процессе, продолжение будет. Все скоро это увидят и будут наслаждаться. Я очень хорошая Бабка Ёжка. Вам всем очень понравится", — рассказала актриса.
По сюжету фильма "Домовёнок Кузя" главный герой сбегает от Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и её семьи. Теперь домовёнку Кузе предстоит найти волшебный сундучок, который исполняет желания. При этом его ищет и Баба-Яга.
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