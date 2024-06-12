Актриса Ирина Безрукова вспомнила, какой была звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк

Ирина Безрукова сообщила, что Анастасия Заворотнюк была жизнерадостной и говорливой

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ирина Безрукова рассказала, какой запомнила звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Об этом она сообщила в беседе с изданием "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ирина Безрукова призналась, что актриса была очень жизнерадостным и открытым человеком. По её словам, когда появлялась Анастасия Заворотнюк, окружающим всегда становилось весело.

"Когда она появлялась, её не заметить было нельзя, потому что очень жизнерадостная, очень смешливая, говорливая, громкая, эмоциональная, открытая. В общем, всегда, когда она появлялась, было шумно, весело, смешно. Я такой её помню", — рассказала Ирина Безрукова.

Она добавила, что в первый раз увидела Анастасию Заворотнюк на сцене Московского театра Олега Табакова, в котором тоже работала. Коллега Ирины Безруковой принимала участие в спектакле "Страсти по Бумбарашу". Актриса отметила, что Анастасия Заворотнюк играла уверенно и отлично подходила на роль.

Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Её похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище.