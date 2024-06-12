Умер, обнимая игрушку, оставленную хозяином: что стало с собакой, сыгравшей Бима чёрное ухо

Пёс-актёр из фильма "Белый Бим, черное ухо" повторил печальную судьбу своего героя

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Белый Бим, чёрное ухо" роль Бима исполнили две собаки — Стив и Денди. Ужасную сцену на железнодорожных путях сыграл Денди, а всё остальное — Стив, который повторил печальную судьбу своего героя.

Фото: YouTube канал Aleksey S by Скриншот видео YouTube канала Aleksey S is licensed under public domain

На съёмочной площадке Стива называли Стёпкой. Он был чистокровным сеттером, хорошим охотником, и уже имел опыт съёмок в кино. Его хозяин охотно предоставлял своего питомца в аренду киностудиям и охотникам, получая за это вознаграждение.

За полтора года, пока шли съёмки фильма, хозяин ни разу не навестил своего питомца на площадке, зато не забывал ежемесячно приходить в бухгалтерию за деньгами заработанными Стивом.

Когда съёмки закончились, щемящая душу история предательства повторилась в реальной жизни. Владелец не захотел держать собаку у себя и выставил объявление о её продаже. Пока же он сдал Стива на передержку в питомник. Брошенный пёс загрустил, стал отказываться от еды и вскоре умер, в обнимку с игрушкой, которую оставил ему любимый хозяин.

Известно ли было актёрам фильма о страданиях "Бима" и почему никто не помог своему четвероногому коллеге, осталось за кадром.