Звезда "Слова пацана" Слава Копейкин рассказал, как жила его семья до выхода сериала

Семья Славы Копейкина могла питаться на 100 рублей в день до "Слова пацана"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин признался, что до участия в ленте жил бедно. Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слава Копейкин рассказал, что его семья иногда питалась на 100 рублей в день. Кроме того, в доме актёра могли отключить свет из-за неуплаты. Однако после выхода "Слова пацана", у него появилась возможность помощи родителям.

"Теперь я помогаю родителям, потому что довольно-таки долгие годы мы жили бедно, скажу откровенно. Бывали времена, когда на 100 рублей в день ела вся семья: мама, папа, я и сестра, которая позже съехала к мужу. Были тяжёлые моменты, когда нам могли перекрыть что-нибудь дома, отключить свет за неуплату", — признался актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Славе Копейкину было неловко сниматься в некоторых сценах с Агнией Дитковските.