Звезда "Слова пацана" Слава Копейкин рассказал, как жила его семья до выхода сериала

Исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин признался, что до участия в ленте жил бедно. Об этом пишет издание "StarHit".
Слава Копейкин рассказал, что его семья иногда питалась на 100 рублей в день. Кроме того, в доме актёра могли отключить свет из-за неуплаты. Однако после выхода "Слова пацана", у него появилась возможность помощи родителям.
"Теперь я помогаю родителям, потому что довольно-таки долгие годы мы жили бедно, скажу откровенно. Бывали времена, когда на 100 рублей в день ела вся семья: мама, папа, я и сестра, которая позже съехала к мужу. Были тяжёлые моменты, когда нам могли перекрыть что-нибудь дома, отключить свет за неуплату", — признался актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что Славе Копейкину было неловко сниматься в некоторых сценах с Агнией Дитковските.
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