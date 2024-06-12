живёт хорошо, но не в России: Кушанашвили рассказал, чем теперь занимается Дмитрий Нагиев

Звезда сериала "Осторожно, модерн!" Дмитрий Нагиев уехал в Дубай

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Сразу после начала специальной военной операции Дмитрий Нагиев решил взять паузу и отказался от участия в новых проектах, включая шоу "Голос", где работал более 10 сезонов.

Фото: YouTube канал Denka by Скриншот видео YouTube канала Denka is licensed under public domain

В конце прошлого года артист признался, что ему нужна была передышка, чтобы собраться с мыслями и предпочёл делать это в Дубае, где чувствует себя прекрасно. Отар Кушанашвили рассказал, что телеведущий продаёт там свои курсы по актёрскому мастерству.

"Набирает группу за четыре тысячи евро. Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо", — рассказывает Кушанашвили.

В России "прапорщик Задов" берёт за свой один съёмочный день 5 млн рублей, причём подписывает контракты только с долгосрочными проектами, что позволяет ему обеспечить себе комфортную жизнь в Дубае.