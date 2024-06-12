живёт хорошо, но не в России: Кушанашвили рассказал, чем теперь занимается Дмитрий Нагиев

Сразу после начала специальной военной операции Дмитрий Нагиев решил взять паузу и отказался от участия в новых проектах, включая шоу "Голос", где работал более 10 сезонов.
В конце прошлого года артист признался, что ему нужна была передышка, чтобы собраться с мыслями и предпочёл делать это в Дубае, где чувствует себя прекрасно. Отар Кушанашвили рассказал, что телеведущий продаёт там свои курсы по актёрскому мастерству.
"Набирает группу за четыре тысячи евро. Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо", — рассказывает Кушанашвили.
В России "прапорщик Задов" берёт за свой один съёмочный день 5 млн рублей, причём подписывает контракты только с долгосрочными проектами, что позволяет ему обеспечить себе комфортную жизнь в Дубае.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?