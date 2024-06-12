Стало известно, почему суд оштрафовал "Кинопоиск" на 1,5 миллионов рублей

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" из-за сериала "Супергёрл". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на портал судов общей юрисдикции города Москвы.
Сообщается, что в марте ФГУЛ "Главный радиочастотный центр" обнаружил пропаганду ЛГБТ* в ленте "Супергёрл". При этом в суде представитель онлайн-кинотеатра отрицал её наличие в сериале и настаивал, что исследование организации "не является надлежащим доказательством".
На прошлой неделе стало известно, что суд привлёк "Кинопоиск" к административной ответственности — оштрафовал онлайн-кинотеатр на 1,5 миллионов рублей за ЛГБТ*-пропаганду.
* признана в РФ экстремистской организацией.
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