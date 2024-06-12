Стало известно, почему суд оштрафовал "Кинопоиск" на 1,5 миллионов рублей

Суд оштрафовал "Кинопоиск" из-за сериала "Супергёрл"

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Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" из-за сериала "Супергёрл". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на портал судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что в марте ФГУЛ "Главный радиочастотный центр" обнаружил пропаганду ЛГБТ* в ленте "Супергёрл". При этом в суде представитель онлайн-кинотеатра отрицал её наличие в сериале и настаивал, что исследование организации "не является надлежащим доказательством".

На прошлой неделе стало известно, что суд привлёк "Кинопоиск" к административной ответственности — оштрафовал онлайн-кинотеатр на 1,5 миллионов рублей за ЛГБТ*-пропаганду.

* признана в РФ экстремистской организацией.