Кучера раскритиковал Назарова за высказывания о России: "Дима, ты дебил?"

Оскар Кучера резко высказался об антироссийской деятельности Дмитрия Назарова

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Актёр Оскар Кучера резко высказался о литературных потугах Дмитрия Назарова, известного по роли шеф-повара в сериале "Кухня", за его негативные высказывания о России.

Фото: YouTube канал PROжизнь by Скриншот видео YouTube канала PROжизнь 149 тыс. is licensed under public domain

"А этот таракан усатый Назаров? "Дима, ты дебил?" — единственное, что хочется сказать. Что ты несешь? — недоумевает Кучера.

Дмитрий Назаров после начала специальной военной операции на Украине в личном YouTube-канале начал публиковать антироссийские стихи и прозу. Сначала самодеятельность актёра в социальных сетях оставалась незамеченной, но вскоре худрук театра Константин Хабенский отстранил его от работы.

Назаров и его жена перебрались во Францию, откуда продолжают выступать с антироссийскими высказываниями. В марте Назаров написал стихотворение о теракте в "Крокус Сити Холле", но не выразил соболезнования близким погибших, а пустился в пространные рассуждения о смертной казни.