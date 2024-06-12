Кучера раскритиковал Назарова за высказывания о России: "Дима, ты дебил?"

Актёр Оскар Кучера резко высказался о литературных потугах Дмитрия Назарова, известного по роли шеф-повара в сериале "Кухня", за его негативные высказывания о России.
"А этот таракан усатый Назаров? "Дима, ты дебил?" — единственное, что хочется сказать. Что ты несешь? — недоумевает Кучера.
Дмитрий Назаров после начала специальной военной операции на Украине в личном YouTube-канале начал публиковать антироссийские стихи и прозу. Сначала самодеятельность актёра в социальных сетях оставалась незамеченной, но вскоре худрук театра Константин Хабенский отстранил его от работы.
Назаров и его жена перебрались во Францию, откуда продолжают выступать с антироссийскими высказываниями. В марте Назаров написал стихотворение о теракте в "Крокус Сити Холле", но не выразил соболезнования близким погибших, а пустился в пространные рассуждения о смертной казни.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?