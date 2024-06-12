Отчаявшийся отец берёт в заложники врача: новая роль Павла Прилучного

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Вышел трейлер драмы "Мужское слово" с Павлом Прилучным в главной роли

Кино

Кинокомпания братьев Андреасян и "Атмосфера кино" представили первый трейлер драмы "Мужское слово" режиссёра Сарика Андреасяна. Сценарий написал Сергей Волков.

Вышел трейлер драмы "Мужское слово" с Павлом Прилучным в главной роли
Фото: YouTube канал Алмазик by Скриншот видео YouTube канала Алмазик is licensed under public domain

В основе сюжета — реальная история. Главный герой, Андрей, узнаёт, что его 10-летний сын Илья впал в кому. Врач сообщает, что по закону мальчика нужно отключить от аппарата поддержания жизни. Андрей пытается убедить врача и медсестру продлить процедуру, но получает отказ. В отчаянии он берёт врача и медсестру в заложники.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Марк Андреасян. Премьера состоится в российских кинотеатрах 26 сентября.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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