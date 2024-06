Отчаявшийся отец берёт в заложники врача: новая роль Павла Прилучного

Кинокомпания братьев Андреасян и "Атмосфера кино" представили первый трейлер драмы "Мужское слово" режиссёра Сарика Андреасяна. Сценарий написал Сергей Волков.

Фото: YouTube канал Алмазик by Скриншот видео YouTube канала Алмазик is licensed under public domain