Отчаявшийся отец берёт в заложники врача: новая роль Павла Прилучного

Кинокомпания братьев Андреасян и "Атмосфера кино" представили первый трейлер драмы "Мужское слово" режиссёра Сарика Андреасяна. Сценарий написал Сергей Волков.
В основе сюжета — реальная история. Главный герой, Андрей, узнаёт, что его 10-летний сын Илья впал в кому. Врач сообщает, что по закону мальчика нужно отключить от аппарата поддержания жизни. Андрей пытается убедить врача и медсестру продлить процедуру, но получает отказ. В отчаянии он берёт врача и медсестру в заложники.
Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Марк Андреасян. Премьера состоится в российских кинотеатрах 26 сентября.
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