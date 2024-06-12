Буду там жить: режиссёр Александр Сокуров рассказал о своих планах в Армении

Российский режиссёр Александр Сокуров сообщил, что не планирует эмигрировать в Армению, а едет туда для работы в Ереванском государственном институте театра и кино, где откроет свою киномастерскую.
"Когда я буду преподавать, я буду там жить, потом буду возвращаться в Петербург. А вы думали, что я эмигрирую туда? Разве кто-нибудь пожалеет об этом? Нет, я еду преподавать", — рассказал Александр.
Ранее мастерские Александра Сокурова были открыты в Кабардино-Балкарском университете и Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Среди выпускников курсов режиссёра — Кантемир Балагов, создатель фильмов "Дылда" и "Теснота", Кира Коваленко, снявшая "Разжимая кулаки", Александр Золотухин, автор фильма "Брат во всём", Малика Мусаева, известная благодаря картине "Птица ищет клетку", и многие другие талантливые кинематографисты.
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