Звезды "Практической магии" ведут переговоры о съёмках в сиквеле Warner Bros

Николь Кидман и Сандра Буллок снова сыграют ведьм в "Практической магии"

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Николь Кидман и Сандра Буллок снова сыграют ведьм. Студия Warner Bros. анонсировала продолжение фильма "Практическая магия". Главные роли в сиквеле, возможно, исполнят прежние актрисы.

Фото: YouTube канал Warner Bros. by Скриншот видео YouTube канала Warner Bros. is licensed under public domain

Кидман и Буллок также выступят в качестве продюсеров вместе с Дениз Ди Нови, которая участвовала в создании оригинального фильма 1998 года. Сценарием займётся Акива Голдсман, также работавший над сценарием первой части. Детали сюжета пока не раскрываются.

"Практическая магия" — это комедийное фэнтези режиссёра Гриффина Данна. В центре сюжета — две сестры, Салли (Сандра Буллок) и Джиллиан (Николь Кидман). Они потомственные ведьмы и с детства воспитывались своими тётушками. Обладая даром творить волшебство, они, как и все их предки, несут бремя давнего проклятия: все их любимые мужчины трагически погибают.

Помимо Кидман и Буллок, в фильме снялись Горан Вишнич, Стоккард Чэннинг, Дайэнн Уист и Эйдан Куинн. Премьера состоялась 16 октября 1998 года. Стоит отметить, что фильм не оправдал ожиданий и провалился в прокате. При бюджете в 75 миллионов долларов он собрал чуть больше 68 миллионов.