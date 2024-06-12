Скрутило живот?: в Сети шутят над Кологривым из-за смешного снимка в образе Маяковского

Никита Кологривый снова попал на язык шутникам в Сети. На этот раз поводом для смеха стала его фотосессия, где он предстал в образе Владимира Маяковского, которого он сыграет в постановке Театра эстрады.
Актёр, выложив в своём аккаунте ряд снимков из недавней фотосессии отметил, что Маяковский ему "энергетически близок". Однако пользователи соцсети не разделяют его мнение, считая выбор актёра неудачным.
На одном из снимков Никита сидит на стуле, прищурившись и засунув пальцы правой руки под жилет. Пользователи шутят, что у него скрутило живот, он съел что-то не то или даже объелся пельменей и вот-вот побежит в туалет.
Актёра также сравнивают с мужчинами в метро, которые слишком расслабленно и широко расставив ноги рассиживают в вагонах. Многие припомнили Гену Букина из "Счастливы вместе" — любителя развалиться на диване в похожей позе. В интернете уже гуляет множество мемов на эту тему.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?