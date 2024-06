Скрутило живот?: в Сети шутят над Кологривым из-за смешного снимка в образе Маяковского

Никита Кологривый снова попал на язык шутникам в Сети. На этот раз поводом для смеха стала его фотосессия, где он предстал в образе Владимира Маяковского, которого он сыграет в постановке Театра эстрады.

Фото: YouTube канал What happens in the world? by Скриншот видео YouTube канала What happens in the world? is licensed under public domain