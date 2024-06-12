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Скрутило живот?: в Сети шутят над Кологривым из-за смешного снимка в образе Маяковского

Никита Кологривый стал объектом шуток в Сети из-за фотосессии в образе Маяковского

Кино

Никита Кологривый снова попал на язык шутникам в Сети. На этот раз поводом для смеха стала его фотосессия, где он предстал в образе Владимира Маяковского, которого он сыграет в постановке Театра эстрады.

Никита Кологривый стал объектом шуток в Сети из-за фотосессии в образе Маяковского
Фото: YouTube канал What happens in the world? by Скриншот видео YouTube канала What happens in the world? is licensed under public domain

Актёр, выложив в своём аккаунте ряд снимков из недавней фотосессии отметил, что Маяковский ему "энергетически близок". Однако пользователи соцсети не разделяют его мнение, считая выбор актёра неудачным.

На одном из снимков Никита сидит на стуле, прищурившись и засунув пальцы правой руки под жилет. Пользователи шутят, что у него скрутило живот, он съел что-то не то или даже объелся пельменей и вот-вот побежит в туалет.

Актёра также сравнивают с мужчинами в метро, которые слишком расслабленно и широко расставив ноги рассиживают в вагонах. Многие припомнили Гену Букина из "Счастливы вместе" — любителя развалиться на диване в похожей позе. В интернете уже гуляет множество мемов на эту тему.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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