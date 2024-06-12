Всё как у людей: как Де Ниро удивил Ширвиндта и Миронова своим внешним видом

Александр Ширвиндт рассказывал, что встречал Де Ниро в смокинге и при свечах

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Александра Ширвиндта часто спрашивали, почему он так одевается, потому что другим его образ казался не модным.

Фото: YouTube канал Советский юмор by Скриншот видео YouTube канала Советский юмор is licensed under public domain

Александр Анатольевич приводил в пример случай, который произошёл ещё в советские времена. Тогда в Москву приехал Роберт Де Ниро. Андрей Миронов был от него в восторге и приложил все усилия, чтобы организовать встречу двух актёров у него дома. Подготовили всё как полагается: зажгли свечи, нарядились. Лето, все стоят и ждут.