Всё как у людей: как Де Ниро удивил Ширвиндта и Миронова своим внешним видом

Александра Ширвиндта часто спрашивали, почему он так одевается, потому что другим его образ казался не модным.
Александр Анатольевич приводил в пример случай, который произошёл ещё в советские времена. Тогда в Москву приехал Роберт Де Ниро. Андрей Миронов был от него в восторге и приложил все усилия, чтобы организовать встречу двух актёров у него дома. Подготовили всё как полагается: зажгли свечи, нарядились. Лето, все стоят и ждут.
"Приезжает Де Ниро — вьетнамки на босу ногу, страшные полукальсоны-полуджинсы белые и майка полуразорванная, наискосок недописанный какой-то "Iife". А мы в смокингах".
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?