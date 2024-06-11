Бывало, что сильно выпивала: Юлия Меньшова рассказала о своей молодости

Юлия Меньшова рассказала, что в молодости у неё было много романов

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Юлия Меньшова не только талантливая актриса, но и успешная телеведущая. Она ведёт собственный YouTube-канал и недавно стала ведущей нового проекта на телевидении. Но в юности не отказывала себе в алкоголе и романах.

Фото: YouTube канал Galich Ida by Скриншот видео YouTube канала Galich Ida is licensed under public domain

Многие восхищаются Юлией и её достижениями. Актриса замужем за Игорем Гординым, у них двое детей — сын Андрей, который недавно создал собственную семью, и дочь Таисия.

В одном из недавних интервью дочь оскароносного режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой рассказала о своей молодости. В то время не было социальных сетей, поэтому неизвестно, как Юлия проводила время и развлекалась.

Актриса призналась, что она "противно-положительная". Она всегда чувствовала ответственность за свою фамилию и понимала, что любая глупость может стать известна её родителям или даже навредить им. Юлия не считает себя интересным в плане скандалов человеком. Ей не нужно было погружаться в экстремальные ситуации, чтобы понять себя. Она никогда не увлекалась запрещёнными веществами, но позволяла себе алкоголь.

"Бывало, что выпивала и сильно. Я знаю, что такое, когда подруга держит твои волосы. Но до беспамятства — нет, никогда! Если бы это когда-нибудь со мной случилось, то я бы испугалась. Дичи у меня не было, но при этом у меня было очень много романов", — откровенничала актриса.

Причём отношения были с непубличными молодыми людьми, и она не считает нужным рассказывать о них. Тем не менее своё время актриса с удовольствием заводила новые знакомства.