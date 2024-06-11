Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз
Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков
Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе
Самым популярным направлением на июль стал Ереван
Как избежать ДТП во время ливня: советы автоэксперта Ивана Зенкевича
Как получить данные о медицинских услугах и их стоимости через ОМС
Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека
Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии
Ученые выяснили, как акулы пережили сильный скачок температуры на Земле
Как волосатая грудь помогла журналисту стать актёром эпизода в "Бриллиантовой руке"

Здоровяк из комедии "Бриллиантовая рука" оказался журналистом

1:29
Кино

Колоритного здоровяка из эпизода фильма "Бриллиантовая рука" зовут Леонид Плешаков. Он журналист по профессии. На съёмки комедии он попал совершенно случайно благодаря Юрию Никулину, с которым познакомился в редакции "Комсомольской правды".

Здоровяк из комедии "Бриллиантовая рука" оказался журналистом
Фото: YouTube канал Никорпас by Скриншот видео YouTube канала Никорпас is licensed under public domain

"Юрий Владимирович неожиданно спросил: "У вас на груди волосы есть?" — "Есть", — ответил я. "Покажите", — попросил он. Я расстегнул ворот рубашки, — рассказывал Плешаков, "Вполне достаточно", — сказал он. "Для чего достаточно?" — спросил я. "Гайдай собрался снимать очередную комедию. Там мой герой в одном эпизоде сталкивается с огромным человеком, на груди которого висит череп. Прохожий задаёт моему герою невинный вопрос, но тот, заметив череп, пугается до немоты. Сами понимаете, череп лучше смотрится на волосатой груди. Вы согласитесь сняться?" — спросил Юрий Владимирович. "Хорошо, я пугану вас, но при условии: вы дадите мне интервью", — ответил я. "Договорились", — ответил он".

Журналист принял разговор за шутку, но через некоторое время ему позвонили из группы Леонида Гайдая и действительно пригласили на съёмочную площадку. Сцену снимали четыре часа в туалете парка имени Горького. Фамилия Плешакова даже не попала в титры фильма, но эпизод и персонаж хорошо запомнились зрителям.

Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз
Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков
Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе
Самым популярным направлением на июль стал Ереван
Как избежать ДТП во время ливня: советы автоэксперта Ивана Зенкевича
Как получить данные о медицинских услугах и их стоимости через ОМС
Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека
Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии
Ученые выяснили, как акулы пережили сильный скачок температуры на Земле
Frontiers in Psychiatr: выявлена связь между бактерией Bartonella и психозом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников