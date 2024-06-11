Как волосатая грудь помогла журналисту стать актёром эпизода в "Бриллиантовой руке"

Колоритного здоровяка из эпизода фильма "Бриллиантовая рука" зовут Леонид Плешаков. Он журналист по профессии. На съёмки комедии он попал совершенно случайно благодаря Юрию Никулину, с которым познакомился в редакции "Комсомольской правды".
"Юрий Владимирович неожиданно спросил: "У вас на груди волосы есть?" — "Есть", — ответил я. "Покажите", — попросил он. Я расстегнул ворот рубашки, — рассказывал Плешаков, "Вполне достаточно", — сказал он. "Для чего достаточно?" — спросил я. "Гайдай собрался снимать очередную комедию. Там мой герой в одном эпизоде сталкивается с огромным человеком, на груди которого висит череп. Прохожий задаёт моему герою невинный вопрос, но тот, заметив череп, пугается до немоты. Сами понимаете, череп лучше смотрится на волосатой груди. Вы согласитесь сняться?" — спросил Юрий Владимирович. "Хорошо, я пугану вас, но при условии: вы дадите мне интервью", — ответил я. "Договорились", — ответил он".
Журналист принял разговор за шутку, но через некоторое время ему позвонили из группы Леонида Гайдая и действительно пригласили на съёмочную площадку. Сцену снимали четыре часа в туалете парка имени Горького. Фамилия Плешакова даже не попала в титры фильма, но эпизод и персонаж хорошо запомнились зрителям.
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