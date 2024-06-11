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Никому "на сторону" не отдавай: чего Михалков боялся, когда служил на флоте

Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе

0:59
Кино

Эдуард Николаевич Артемьев придумал музыкальную тему для фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" буквально с ходу, придя домой немного навеселе.

Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе
Фото: YouTube канал MOVIE.ESSENCE by Скриншот видео YouTube канала MOVIE.ESSENCE is licensed under public domain

Дело в том, что композитор ужинал в ресторане Дома кино с режиссёром фильма Никитой Михалковым. Во время застолья режиссёр объяснял, какую музыку он хочет услышать:

"Понимаешь, это должна быть такая мелодия воспоминания".

Чувствуя вдохновение Артемьев, едва переступив порог дома, сел за рояль и пальцы сами наиграли эту удивительную мелодию. Он был так удивлён результатом, что поспешил записать ноты, чтобы ничего не забыть наутро.

Михалкову тоже очень понравилась композиция, он очень боялся её упустить. Настолько, что когда его призвали служить на флот и пришлось прервать съёмки, он умолял Артемьева в письмах:

"Пожалуйста, дождись меня, и никому "на сторону" эту музыку не отдавай".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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