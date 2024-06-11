Дождь в декабре: Глен Пауэлл заявил, что экшн-сцена в фильме "Смерч 2" стала самой сложной в его карьере

Глен Пауэлл обещает одну из сильнейших экшн-сцен в истории в "Смерче 2"

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Глен Пауэлл заявил, что ключевая экшн-сцена в фильме "Смерч 2" режиссёра Ли Айзека Чуна будет одной из самых ярких и запоминающихся в истории киноиндустрии.

Фото: YouTube канал Sulpak Cinema by Скриншот видео YouTube канала Sulpak Cinema is licensed under public domain

"Эту сцену мы снимали в декабре с дождевой установкой. Холодрыга стояла лютая, а ещё меня тащили на тросе через бассейн. Кажется, я в жизни ни делал ничего более физически сложного", — рассказал режиссёр.

В сиквеле культового фильма-катастрофы также снялись такие актёры, как Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Кирнан Шипка, Дэвид Коренсвет и другие.

На мировые экраны картина "Смерч 2" выйдет17 июля. Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. Создатели надеются, что прокат будет финансово успешным, поскольку тема, к которой они обратились традиционно интересна публике.