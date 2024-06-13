Семья реального Шелленберга разыскала Табакова: актёр пришёл в ужас, увидев открытку из Германии

В многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" Олег Табаков сыграл начальника внешней разведки службы безопасности Германии времён Второй мировой войны Вальтера Шелленберга.
Зрители оценили игру Табакова и слали ему благодарственные письма. Эта роль принесла актёру ещё больше популярности, но он не ожидал, что эта же причина однажды заставит его изрядно понервничать. Дело в том, что Табакову прислали рождественскую открытку из Германии родственники реального Шелленберга.
Актёр пришёл в ужас, увидев это послание. Он был уверен, что советская власть накажет его за связь с Германией лишением ролей и дальнейших перспектив в карьере. Распечатав конверт, Табаков прочитал слова благодарности немцев за то, что он прекрасно воплотил образ их родственника, к тому же он и внешне был на него похож. Также иностранные поклонники поздравили актёра с наступающим Рождеством.
Праздники были омрачены для Табакова ожиданием вызова в КГБ, но этого не произошло. По мнению писателя Валерия Муроха, Олега Павловича спасла его растущая популярность. Не будь он настолько известным актёром, он точно не избежал бы неприятных последствий этого случая.
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