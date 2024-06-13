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Семья реального Шелленберга разыскала Табакова: актёр пришёл в ужас, увидев открытку из Германии

Родственники Шелленберга разыскали Табакова и отправили ему открытку из Германии

1:21
Кино

В многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" Олег Табаков сыграл начальника внешней разведки службы безопасности Германии времён Второй мировой войны Вальтера Шелленберга.

Родственники Шелленберга разыскали Табакова и отправили ему открытку из Германии
Фото: flickr.com by Supermac1961 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зрители оценили игру Табакова и слали ему благодарственные письма. Эта роль принесла актёру ещё больше популярности, но он не ожидал, что эта же причина однажды заставит его изрядно понервничать. Дело в том, что Табакову прислали рождественскую открытку из Германии родственники реального Шелленберга.

Актёр пришёл в ужас, увидев это послание. Он был уверен, что советская власть накажет его за связь с Германией лишением ролей и дальнейших перспектив в карьере. Распечатав конверт, Табаков прочитал слова благодарности немцев за то, что он прекрасно воплотил образ их родственника, к тому же он и внешне был на него похож. Также иностранные поклонники поздравили актёра с наступающим Рождеством.

Праздники были омрачены для Табакова ожиданием вызова в КГБ, но этого не произошло. По мнению писателя Валерия Муроха, Олега Павловича спасла его растущая популярность. Не будь он настолько известным актёром, он точно не избежал бы неприятных последствий этого случая.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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