"Я подумал, что это розыгрыш": поступок Анастасии Заворотнюк, который больше всего поразил Петра Чернышёва

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв сильно любили друг друга и были очень счастливы. Кроме того, они никогда не переставали друг друга удивлять.
Через некоторое время после свадьбы супруги стали задумываться о том, что было бы хорошо купить собственный дом, но они долгое время только мечтали об этом и не предпринимали конкретных шагов. И тогда Заворотнюк решила заняться покупкой сама, не сказав об этом мужу. Он узнал о решительности своей жены только в тот день, когда она сообщила ему радостную новость о том, что они стали владельцами нового дома и могут в него переехать.
"Сначала я подумал, что это розыгрыш, а когда понял, что Настя не шутит, только и сказал жене: "Я же тебя совсем не знаю". Прекрасно понимать, что после семи лет совместной жизни так много ещё загадок в любимом человеке", — рассказывал Чернышёв в старом интервью HELLO!.
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Она долго мучилась от тяжёлой болезни. В самые последние минуты рядом с ней находился муж.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.