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"Я подумал, что это розыгрыш": поступок Анастасии Заворотнюк, который больше всего поразил Петра Чернышёва

Анастасия Заворотнюк однажды сильно удивила мужа Петра Чернышёва

1:07
Кино

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв сильно любили друг друга и были очень счастливы. Кроме того, они никогда не переставали друг друга удивлять.

Анастасия Заворотнюк однажды сильно удивила мужа Петра Чернышёва
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Через некоторое время после свадьбы супруги стали задумываться о том, что было бы хорошо купить собственный дом, но они долгое время только мечтали об этом и не предпринимали конкретных шагов. И тогда Заворотнюк решила заняться покупкой сама, не сказав об этом мужу. Он узнал о решительности своей жены только в тот день, когда она сообщила ему радостную новость о том, что они стали владельцами нового дома и могут в него переехать.

"Сначала я подумал, что это розыгрыш, а когда понял, что Настя не шутит, только и сказал жене: "Я же тебя совсем не знаю". Прекрасно понимать, что после семи лет совместной жизни так много ещё загадок в любимом человеке", — рассказывал Чернышёв в старом интервью HELLO!.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Она долго мучилась от тяжёлой болезни. В самые последние минуты рядом с ней находился муж.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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