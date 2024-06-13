Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук считает, что в России есть актёр, который по своему таланту и количеству поклонников может сравниться с признанными советскими артистами уровня Андрея Миронова, Олега Табакова и других.
Можно подумать, что речь идёт о Саше Петрове, поскольку он сейчас один из самых востребованных актёров, к тому же Бондарчук подписывал с ним эксклюзивный контракт на сотрудничество, но на самом деле режиссёр имел в виду Юру Борисова.
Бондарчук выделил именно Борисова неслучайно: фильм "Анора" с участием этого актёра выиграл на Каннском фестивале. Кроме того, все ленты, в которых снялся Борисов, полюбила публика. У него нет проходных работ. Ради съёмок в фильмах он даже ушёл из "Сатирикона", почувствовав, что совмещать кино и театр слишком трудно и надо сосредоточиться на чём-то одном.
Один из принципов Юры Борисова — не сниматься в рекламе. Он уверен, что это недостойное занятие для уважающего себя актёра.
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