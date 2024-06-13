Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Бондарчук считает, что в России есть актёр, который по своему таланту и количеству поклонников может сравниться с признанными советскими артистами уровня Андрея Миронова, Олега Табакова и других.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Можно подумать, что речь идёт о Саше Петрове, поскольку он сейчас один из самых востребованных актёров, к тому же Бондарчук подписывал с ним эксклюзивный контракт на сотрудничество, но на самом деле режиссёр имел в виду Юру Борисова.

Бондарчук выделил именно Борисова неслучайно: фильм "Анора" с участием этого актёра выиграл на Каннском фестивале. Кроме того, все ленты, в которых снялся Борисов, полюбила публика. У него нет проходных работ. Ради съёмок в фильмах он даже ушёл из "Сатирикона", почувствовав, что совмещать кино и театр слишком трудно и надо сосредоточиться на чём-то одном.

Один из принципов Юры Борисова — не сниматься в рекламе. Он уверен, что это недостойное занятие для уважающего себя актёра.