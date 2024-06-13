Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта
Цены на Kia Pegas в России снизились: новая стоимость и оснащение
В России набирают популярность природные отели
Раскрываем секреты применения апельсинов и лука
В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию
Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра

1:05
Кино

Фёдор Бондарчук считает, что в России есть актёр, который по своему таланту и количеству поклонников может сравниться с признанными советскими артистами уровня Андрея Миронова, Олега Табакова и других.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Можно подумать, что речь идёт о Саше Петрове, поскольку он сейчас один из самых востребованных актёров, к тому же Бондарчук подписывал с ним эксклюзивный контракт на сотрудничество, но на самом деле режиссёр имел в виду Юру Борисова.

Бондарчук выделил именно Борисова неслучайно: фильм "Анора" с участием этого актёра выиграл на Каннском фестивале. Кроме того, все ленты, в которых снялся Борисов, полюбила публика. У него нет проходных работ. Ради съёмок в фильмах он даже ушёл из "Сатирикона", почувствовав, что совмещать кино и театр слишком трудно и надо сосредоточиться на чём-то одном.

Один из принципов Юры Борисова — не сниматься в рекламе. Он уверен, что это недостойное занятие для уважающего себя актёра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
В России набирают популярность природные отели
Раскрываем секреты применения апельсинов и лука
В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию
Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда
Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе
Боец UFC Порье: Нурмагомедов физически сильнее Махачева
Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой
Самую дорогую микроквартиру в Москве продают за 57 миллионов рублей
Ольга Бузова поздравила россиян с Днем России из спортивного зала в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников