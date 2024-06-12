Забавные киноляпы, ставшие классикой: самые заметные ошибки, попавшие на экран

Киноляпы — это ошибки, допущенные при съёмках фильмов, которые остаются в финальном монтаже. Некоторые из них настолько заметны, что становятся культовыми среди зрителей и даже добавляют определённый шарм лентам.
Одним из самых известных примеров является фильм "Гладиатор". В одной из сцен можно увидеть газовый баллон, привязанный к колеснице. Этот анахронизм, конечно, не вписывается в римскую эпоху, но всё же попал на экран.
Ещё один яркий пример — "Титаник". В сцене, где Джек рисует портрет Розы, он упоминает озеро Висота в Висконсине, которое на самом деле было создано искусственным путём через пять лет после трагедии с "Титаником".
В "Храбром сердце" тоже есть немало ляпов. Один из них — часы на запястье актера, играющего одного из воинов.
Не менее известный ляп из "Пиратов Карибского моря: Проклятие черной жемчужины". В одной из сцен на палубе корабля можно заметить члена съёмочной группы в ковбойской шляпе, что явно не соответствует эпохе пиратов.
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