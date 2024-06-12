Лучшие фильмы-катастрофы из России: топ-3 современных кинолент о спасении и выживании

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Топ-3 захватывающих российских фильма о катастрофах, которые стоит посмотреть

1:21
Кино

Российский кинематограф в последние годы активно развивается, включая жанр фильмов о катастрофах. Эти ленты привлекают зрителей не только захватывающим сюжетом, но и качественными спецэффектами. Рассмотрим три самых ярких современных фильма о катастрофах.

Топ-3 захватывающих российских фильма о катастрофах, которые стоит посмотреть
Фото: commons.wikimedia.org by Ruzhugo27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Метро" (2013)

Фильм Антона Мегердичева стал настоящим хитом российского проката. Сюжет разворачивается вокруг аварии в московском метро, вызванной утечкой воды из Москвы-реки. Пассажиры попадают в смертельную ловушку, и их выживание зависит от смекалки и героизма главных героев.

"Экипаж" (2016)

Ремейк культового советского фильма, добавив современные спецэффекты и драматургическую глубину. История о пилоте, спасавшем пассажиров из зоны землетрясения. Картина получила высокие оценки критиков и зрителей.

"Ледокол" (2016)

Фильм рассказывает историю советского ледокола, застрявшего во льдах Антарктиды. Напряжённая атмосфера, отличная актёрская игра и впечатляющие визуальные эффекты делают "Ледокол" незабываемым фильмом. Лента основана на реальных событиях, что добавляет ей дополнительного драматизма.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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