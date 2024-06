Элегантный курьёз: почему Абдулов был одет одинаково в двух разных фильмах

Александр Абдулов был очень высоким (его рост составлял 192 сантиметра), и найти для него в костюмерной одежду нужного размера, которая подходила бы к образу героя, было непростой задачей.

Фото: YouTube канал Yra 001 by Скриншот видео YouTube канала Yra 001 is licensed under public domain