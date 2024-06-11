Элегантный курьёз: почему Абдулов был одет одинаково в двух разных фильмах

Костюмеры не могли подобрать Абдулову одежду из-за высокого роста актёра

Александр Абдулов был очень высоким (его рост составлял 192 сантиметра), и найти для него в костюмерной одежду нужного размера, которая подходила бы к образу героя, было непростой задачей.

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Костюмы для красавца-актёра приходилось шить специально для каждого фильма. А это требовало дополнительных расходов. Возможно, поэтому и приключился любопытный, замеченный внимательными зрителями, курьёз.

В детективе "Сицилианская защита", снятом в 1980 году, Абдулов был одет в элегантный белый костюм-тройку, состоящий из брюк, пиджака и жилета. А в 1982 году актёр появился в том же костюме в фильме "Чародеи".

Впрочем, вряд ли кто-то был против того, что костюмеры достали из запасников старый костюм: он действительно очень шёл актёру!