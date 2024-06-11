Мойдодыр и тараканище. Киновселенная с героями из сказок Чуковского появится в России

Киновселенную с героями сказок Корнея Чуковского создадут в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Фэнтезийную киновселенную с персонажами из работ знаменитого автора Корнея Чуковского собирается создать российская продюсерская компания.

Фото: flickr.com by dailyinvention is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она для этого купила права.

"В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина", — сказано в материале "Чемпионата".

Компания уже начала работу над первой картиной по мотивам произведений Чуковского.

Сейчас Олег Маловичко пишет сценарий дебютного фильма, который должен объединить нескольких героев в одной ленте.