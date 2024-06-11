Мойдодыр и тараканище. Киновселенная с героями из сказок Чуковского появится в России

Фэнтезийную киновселенную с персонажами из работ знаменитого автора Корнея Чуковского собирается создать российская продюсерская компания.
Она для этого купила права.
"В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина", — сказано в материале "Чемпионата".
Компания уже начала работу над первой картиной по мотивам произведений Чуковского.
Сейчас Олег Маловичко пишет сценарий дебютного фильма, который должен объединить нескольких героев в одной ленте.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.