Фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" заработал более 400 миллионов рублей в прокате

Сборы фильма "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 400 миллионов рублей

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Кассовые сборы фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 400 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕАИС.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

По состоянию на 11 июня картина заработала 416 миллионов 725 тысяч рублей. Для достижения такого результата фильму потребовалось примерно 3 недели — премьера состоялась 23 мая. При этом в день выхода на большие экраны "Майор Гром: Игра" собрал 38 миллионов рублей.

По сюжету фильма майор Игорь Гром стал популярным в Санкт-Петербурге после победы над Чумным Доктором. Однако неожиданно в городе объявляется новый злодей по прозвищу Призрак. Он предлагает главному герою принять участие в опасной игре, ставка в которой — жизни горожан.