Мойдодыр, Тараканище и Крокодил станут героями кинофраншизы

В России создадут франшизу по произведениям Корнея Чуковского

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

В России разработают кинофраншизу по произведениям Корнея Чуковского. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by cheloVechek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Компания Нелли Яраловой "Яр&Ко" приобрела права на экранизацию сказок писателя. Продюсер подчеркнула, что в нашей стране каждый человек знает Мойдодыра, Тараканище и Крокодила. По словам Нелли Яраловой, россияне даже не замечают, насколько часто используют в речи цитаты Корнея Чуковского.

"А ещё Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас", — добавила она.

Сейчас над сценарием первого фильма франшизы уже работает Олег Маловичко. Ранее он участвовал в создании проектов "Лёд", "Притяжение" и других. Картина находится на этапе препродакшена.