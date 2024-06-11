Мойдодыр, Тараканище и Крокодил станут героями кинофраншизы

В России разработают кинофраншизу по произведениям Корнея Чуковского. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Компания Нелли Яраловой "Яр&Ко" приобрела права на экранизацию сказок писателя. Продюсер подчеркнула, что в нашей стране каждый человек знает Мойдодыра, Тараканище и Крокодила. По словам Нелли Яраловой, россияне даже не замечают, насколько часто используют в речи цитаты Корнея Чуковского.
"А ещё Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас", — добавила она.
Сейчас над сценарием первого фильма франшизы уже работает Олег Маловичко. Ранее он участвовал в создании проектов "Лёд", "Притяжение" и других. Картина находится на этапе препродакшена.
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