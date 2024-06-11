В столице Азербайджана открыли звезду актёра с российским гражданством Стивена Сигала

Актёр с российским гражданством Стивен Сигал получил звезду на Аллее звёзд в Баку

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

В столице Азербайджана открыли именную звезду актёра с российским гражданством Стивена Сигала. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на 1news.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезду заложили на Аллее звёзд "Walk of Fame", которая расположена в курортной зоне "Sea Breeze" в пригороде Баку. На торжественной церемонии присутствовал Стивен Сигал. Он отметил, что счастлив появлению именной звезды.

"Sea Breeze Walk of Fame" является первой в Азербайджане Аллеей звёзд. Она посвящена талантливым артистам, музыкантам, художникам и актёрам. При этом ранее Pravda.Ru сообщала, что Стивен Сигал посетил выставку "Россия" в Москве и приобрёл многие русские товары.