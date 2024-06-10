Впереди, на лихом коне: как Чапаев помогал разоблачать немецких шпионов во время Великой Отечественной войны

Сцена с картошкой из "Чапаева" помогала выявить немецких шпионов

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Эпизод с картошкой из фильма "Чапаев" с Борисом Бабочкиным в главной роли стал настолько популярным, что в годы Великой Отечественной войны по нему даже пытались разоблачать немецких шпионов.

Фото: YouTube канал Hoooche by Скриншот видео YouTube канала Hoooche is licensed under public domain

Зная, что сцена из фильма, где Василий Чапаев с помощью картошин поясняет военную науку, известна каждому советскому человеку, её использовали как способ определения "свой" — "чужой". Рассказывают, что перед человеком, который вызывал подозрения, высыпали чугунок картошки и спрашивали:

"Где должен быть командир?".

Если тот не знал, что командир должен быть "Впереди, на лихом коне", то его считали "засланным казачком".