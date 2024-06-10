Давай поженимся по-американски: снимается фильм о профессиональной своднице для нью-йоркской элиты

Дакота Джонсон сыграет нью-йоркскую богемную сваху в "Материалистах"

Завершились съёмки романтической комедии "Материалисты" с Крисом Эвансом, Дакотой Джонсон и Педро Паскалем. Режиссёром фильма выступила Селин Сон, известная по работе над картиной "Прошлые жизни".

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Сюжет фильма разворачивается в мире элиты Нью-Йорка и рассказывает о профессиональной своднице, которую сыграла Дакота Джонсон. Героине не повезло оказаться в центре токсичного любовного треугольника.

По словам режиссёра, проект вдохновлён работами Джеймса Л. Брукса, живого классика романтических комедий, таких как "Язык нежности" и "Теленовости".

Дата выхода фильма пока не объявлена, но ожидается, что премьера состоится в 2025 году в рамках показов одного из известных кинофестивалей.