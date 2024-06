Давай поженимся по-американски: снимается фильм о профессиональной своднице для нью-йоркской элиты

Завершились съёмки романтической комедии "Материалисты" с Крисом Эвансом, Дакотой Джонсон и Педро Паскалем. Режиссёром фильма выступила Селин Сон, известная по работе над картиной "Прошлые жизни".

Фото: flickr.com by lovellpatrick754 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.