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Не так идеален, как кажется: Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно был холостяком

Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно не был женат

1:15
Кино

Поклонники легендарного детектива "Место встречи изменить нельзя" часто удивляются, почему на экране ничего не показано насчёт личной жизни главного героя Глеба Жеглова, если не считать эпизода, когда он появился на праздничном вечере с дамой, которая после этого больше не участвовала в фильме.

Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно не был женат
Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Казалось бы, у такого мужчины, как Жеглов, обязательно должна была быть жена, ведь он и уверенный в себе, и сильный, и мужественный, и обаятельный, но на самом деле есть несколько причин, почему герой так и не расстался с холостяцкой жизнью.

По книге Жеглову было всего 25 лет. На тот момент он не помышлял о женитьбе. Станислав Говорухин взял на эту роль Владимира Высоцкого. Он был гораздо старше книжного персонажа, но режиссёр решил не отступаться от замысла писателей Аркадия и Георгия Вайнеров.

К тому же сами братья Вайнеры признавались, что Жеглов не так идеален, как можно подумать. Он вполне мог оказаться домашним тираном, если бы решил жениться, однако на страницах детектива не говорится об этом прямо, потому что в советское время было запрещено порочить образ милиционера.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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