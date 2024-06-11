Не так идеален, как кажется: Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно был холостяком

Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно не был женат

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники легендарного детектива "Место встречи изменить нельзя" часто удивляются, почему на экране ничего не показано насчёт личной жизни главного героя Глеба Жеглова, если не считать эпизода, когда он появился на праздничном вечере с дамой, которая после этого больше не участвовала в фильме.

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Казалось бы, у такого мужчины, как Жеглов, обязательно должна была быть жена, ведь он и уверенный в себе, и сильный, и мужественный, и обаятельный, но на самом деле есть несколько причин, почему герой так и не расстался с холостяцкой жизнью.

По книге Жеглову было всего 25 лет. На тот момент он не помышлял о женитьбе. Станислав Говорухин взял на эту роль Владимира Высоцкого. Он был гораздо старше книжного персонажа, но режиссёр решил не отступаться от замысла писателей Аркадия и Георгия Вайнеров.

К тому же сами братья Вайнеры признавались, что Жеглов не так идеален, как можно подумать. Он вполне мог оказаться домашним тираном, если бы решил жениться, однако на страницах детектива не говорится об этом прямо, потому что в советское время было запрещено порочить образ милиционера.