Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл из жизни журналист Александр Малютин
Швейцер: никакого политического веса "мирная конференция" по Украине иметь не будет
"Сравни": нарушение сроков оказания услуг по ОМС карается законом
Алексей Гаврилов может вернуться в сериал "Универ"
Тренер Аленичев: пока за "Зенит" играют бразильцы, шансов у российских команд нет
Названы главные признаки, говорящие о приближении смерти человека
Эксперты рассказали, как научить собаку команде "голос"
Врач Ощепкова: ржавая вода спровоцирует проблемы с волосами и кожей
Парикмахер рассказала о стрижках, которые негативно влияют на ваш облик
Однокурсник Анастасии Заворотнюк рассказал об отношениях актрисы и её мужа

Денис Матросов: отношения Анастасии Заворотнюк и её мужа не изменила болезнь актрисы

0:58
Кино

Денис Матросов, однокурсник покойной актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ, рассказал о её отношениях с мужем Петром Чернышёвым. Об этом он сообщил в передаче "Звёзды сошлись!".

Денис Матросов: отношения Анастасии Заворотнюк и её мужа не изменила болезнь актрисы
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Денис Матросов заявил, что Анастасия Заворотнюк продолжала "оставаться королевой" несмотря на болезнь. По словам актёра, отношения между звездой сериала "Моя прекрасная няня" и фигуристом нисколько не изменились в последние годы.

"Рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой... Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остаётся в памяти", — рассказал Денис Матросов.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Готовим дома сырное суфле: простая запеканка
Дочь рэпера Тимати Алиса дебютировала в сериале
Три важных условия цветения гортензии
Бразилия увеличивает экспорт кофе в РФ
Эксперт предрекла повышение курса рубля
"За рулём" назвал 4 способа определить, что пора менять масло в моторе
Названы четыре шага для возрождения промышленности Донбасса
Вратарь Песьяков признался, что никогда не выбирал отпуск дороже миллиона
Денис Матросов: отношения Анастасии Заворотнюк и её мужа не изменила болезнь актрисы
Эксперты назвали ошибки, которые нельзя допускать с кошкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников