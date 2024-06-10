Однокурсник Анастасии Заворотнюк рассказал об отношениях актрисы и её мужа

Денис Матросов: отношения Анастасии Заворотнюк и её мужа не изменила болезнь актрисы

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Денис Матросов, однокурсник покойной актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ, рассказал о её отношениях с мужем Петром Чернышёвым. Об этом он сообщил в передаче "Звёзды сошлись!".

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Денис Матросов заявил, что Анастасия Заворотнюк продолжала "оставаться королевой" несмотря на болезнь. По словам актёра, отношения между звездой сериала "Моя прекрасная няня" и фигуристом нисколько не изменились в последние годы.

"Рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой... Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остаётся в памяти", — рассказал Денис Матросов.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.