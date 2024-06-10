Знаковый проект "В Африке жарко" показали в честь 88-летия "Союзмультфильма"

Первый проект "Союзмультфильма" показали в честь дня рождения студии

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

"Союзмультфильм" показал зрителям первый проект студии в честь своего 88-летия. Картина называется "В Африке жарко", пишет агентство ТАСС.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мультфильм вышел в 1936-м. Гендиректор студии Борис Машковцев отметил, что в тот год было запущено 6 короткометражных проектов. Однако "В Африке жарко" принято называть самой первой картиной. При этом ко дню рождению "Союзмультфильма" на экраны вышел проект, в котором персонажи известных мультфильмов "золотой коллекции" предстают в детском возрасте. Среди них — Попугай Кеша, Кот Матроскин, Винни Пух, а также другие. Он называется "Крошки".

По сюжету мультфильма "В Африке жарко" животным на континенте очень хочется поесть мороженого. Тогда с Северного полюса в Африку отправляются обезьяна и морж с соответствующим подарком. Во время пути герои переживают множество приключений. В конце картины звери провожают моржа на родину, вручив ему подарки с юга.