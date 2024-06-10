Моя страна родила меня алкоголичкой: Троянова* обвинила Россию в своём пьянстве

Уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме

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Яна Троянова*, признанная в России иноагентом, критически высказалась о действиях властей и граждан России и уехала во Францию после начала спецоперации на Украине. В одном из интервью актриса, известная по сериалу "Ольга" обвинила Россию в своём алкоголизме.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Ранее Троянова неоднократно рассказывала, что начала пить ещё в подростковом возрасте. Будучи 14-летней девочкой, она распивала портвейн в компании друзей. Эти шалости юности не прошли бесследно: через много лет она столкнулась с серьёзной зависимостью от алкоголя — начала спиваться после самоубийства сына, который употреблял тяжёлые наркотики. Сейчас актриса нашла нового виноватого в собственной склонности к пьянству.

"Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать", — заявила она.

Актриса не скрывает, что Россия её полностью устраивала в плане условий жизни и заработков, когда она получала 250 тысяч рублей за один съёмочный день. Однако сейчас она вынуждена жить во Франции, а летом планирует переехать в другую страну.

*(Признана иноагентом на территории РФ)