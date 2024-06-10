Совершенно другой диагноз: дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии 81-летней матери, которую недавно госпитализировали с подозрением на желудочное кровотечение.
В последние дни мая одну из самых красивых и талантливых актрис СССР, любимицу режиссёра Андрея Тарковского, Маргариту Терехову на три дня поместили в больницу под наблюдение медиков.
Сейчас её уже выписали. Актриса, которая в последние годы страдает от болезни Альцгеймера, находится рядом со своей семьёй в окружении близких.
Дочь Маргариты Тереховой, Анна, не стала раскрывать подробности госпитализации матери. Она лишь отметила, что информация о проблемах с желудком не является достоверной.
"Совершенно другой диагноз", — сообщила она.
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