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Реакция современных школьников на фильм "Чучело" оказалась неожиданной

Современные школьники эмоционально отреагировали на фильм "Чучело"

1:12
Кино

Не секрет, что дети, которых часто называют цветами жизни, порой бывают очень и очень жестокими. Фильм "Чучело" с Юрием Никулиным и ещё школьницей Кристиной Орбакайте рассказывает историю девочки, подвергшейся травле со стороны одноклассников. Этот фильм остаётся актуальным во все времена, потому что такие ситуации происходят сплошь и рядом.

Современные школьники эмоционально отреагировали на фильм "Чучело"
Фото: commons.wikimedia.org by Mor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует стереотип о том, что нынешние дети не воспринимают советское кино, потому что из-за отсутствия спецэффектов и современной динамики оно кажется им скучным, однако это не всегда так.

Автор дзен-канала "Белая ворона", будучи учительницей, на одном из уроков показала своим ученикам фильм "Чучело" Она была поражена реакцией школьников. Дети прониклись сюжетом, переживали за героиню Орбакайте и смотрели фильм со слезами на глазах, особенно когда на экране происходили самые жестокие моменты.

"Фильм "Чучело" поразил детей… Смотрели, переживали, плакали… Они, дети другой эпохи, смогли прочувствовать смысл этого фильма", — написала учительница в своём канале.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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