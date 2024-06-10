Реакция современных школьников на фильм "Чучело" оказалась неожиданной

Не секрет, что дети, которых часто называют цветами жизни, порой бывают очень и очень жестокими. Фильм "Чучело" с Юрием Никулиным и ещё школьницей Кристиной Орбакайте рассказывает историю девочки, подвергшейся травле со стороны одноклассников. Этот фильм остаётся актуальным во все времена, потому что такие ситуации происходят сплошь и рядом.
Существует стереотип о том, что нынешние дети не воспринимают советское кино, потому что из-за отсутствия спецэффектов и современной динамики оно кажется им скучным, однако это не всегда так.
Автор дзен-канала "Белая ворона", будучи учительницей, на одном из уроков показала своим ученикам фильм "Чучело" Она была поражена реакцией школьников. Дети прониклись сюжетом, переживали за героиню Орбакайте и смотрели фильм со слезами на глазах, особенно когда на экране происходили самые жестокие моменты.
"Фильм "Чучело" поразил детей… Смотрели, переживали, плакали… Они, дети другой эпохи, смогли прочувствовать смысл этого фильма", — написала учительница в своём канале.
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