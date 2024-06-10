Реакция современных школьников на фильм "Чучело" оказалась неожиданной

Современные школьники эмоционально отреагировали на фильм "Чучело"

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Не секрет, что дети, которых часто называют цветами жизни, порой бывают очень и очень жестокими. Фильм "Чучело" с Юрием Никулиным и ещё школьницей Кристиной Орбакайте рассказывает историю девочки, подвергшейся травле со стороны одноклассников. Этот фильм остаётся актуальным во все времена, потому что такие ситуации происходят сплошь и рядом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует стереотип о том, что нынешние дети не воспринимают советское кино, потому что из-за отсутствия спецэффектов и современной динамики оно кажется им скучным, однако это не всегда так.

Автор дзен-канала "Белая ворона", будучи учительницей, на одном из уроков показала своим ученикам фильм "Чучело" Она была поражена реакцией школьников. Дети прониклись сюжетом, переживали за героиню Орбакайте и смотрели фильм со слезами на глазах, особенно когда на экране происходили самые жестокие моменты.